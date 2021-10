LND, allerta meteo rossa in Sicilia: tutte le gare rinviate nel weekend

La LND Sicilia ha disposto il rinvio di diverse gare nei campionati di Eccellenza, Coppa Italia di Promozione, calcio giovanile e femminile

“Ho ritenuto necessario affrontare la situazione emergenziale a tutti i livelli – ammette il presidente della Lnd siciliana, Sandro Morgana – esaminando le richieste senza fare distinguo. In tema di sicurezza non possiamo fare differenze. Le partite rinviate saranno recuperate alla prima data disponibile. Abbiamo evitato in questo modo, vista l’incertezza meteo, tante lunghe trasferte, contenendo possibili rischi”.