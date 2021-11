È morto Giampiero Galeazzi: lo storico giornalista Rai aveva 75 anni

Lo storico telecronista sportivo e giornalista Rai è deceduto oggi, venerdì 12 novembre, all’età di 75 anni

È di pochi istanti fa la notizia della scomparsa dello storico giornalista sportivo Rai, Giampiero Galeazzi. Il cronista aveva 75 anni ed era malato da tempo di diabete. L’ultima sua apparizione televisiva risale a tre anni fa nel noto programma condotto da Mara Venier, Domenica In , a cui l'ex canottiere aveva preso parte come ospite dopo un lungo periodo di lontananza dalla TV . Nato a Roma il 18 maggio 1946, Galeazzi, era soprannominato 'bisteccone' per la sua mole.

La notizia della scomparsa del noto giornalista è stata lanciata su Twitter da alcuni colleghi e personaggi noti. Ex sportivo, Galeazzi, vinse il campionato italiano nel singolo nel 1967 (che gli valse la medaglia di bronzo al valore atletico) e nel doppio con Giuliano Spingardi nel 1968. In più, in quell’anno, partecipò alle selezioni per le Olimpiadi del 1968 a Città del Messico.