Satira, la prima pagina de LOR’A del 15/03/2020

L’edizione odierna de “LOR’A – Quotidiano irriverente”.

L’Italia “festeggia” una settimana dall’inizio dell’auto isolamento iniziato con il nuovo decreto emanato dal Governo, attraverso il quale si sta provando a limitare il più possibile la diffusione del Coronavirus e ridurre drasticamente il numero dei contagiati: l’obiettivo è quello di riuscire a risanare in tempi brevi l’improvvisa e inattesa crisi sanitaria in cui è piombato il Paese nell’ultimo mese.

Per alleviare il periodo di isolamento sui social network è partito l’hashtag #restaacasa, con cui i personaggi più noti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport stanno cercando di tenere compagnia e dare sostegno a distanza ai milioni di italiani rimasti a casa.

Un bel progetto a cui stanno contribuendo diverse pagine satiriche su Facebook, con l’obiettivo di smorzare la tensione grazie al dono dell’ironia. Tra queste vi è anche “LOR’A quotidiano irriverente”, che ogni giorno pubblica la propria “prima pagina” incentrata su quanto accade quotidianamente in Sicilia ed in particolare a Palermo, prendendo in giro personaggi politici, dello spettacolo e dell’attualità.

Questi i titoli dell’edizione odierna:

– Pari opportunità. Associazione emo sottoscrive fondo a favore del Coronavirus.

– DPCM Coronavirus: Jogging consentito solo a chi ha un bel culo.

– Media, nessun giornale serio caga LOR’A. E noi ci facciamo intervistare di nuovo da Maristella Panepinto.

– Coronavirus & solidarietà: ‘Canto soltanto dove ci sono epidemie’. Rino Martinez finalmente in concerto a Palermo.

– E’ primavera! Tornano le gite all’aperto.

– Il 28 scatta l’ora legale. Ci romperemo i coglioni un’ora in più.

– La scissione: righe di Cleo Li Calzi prendono vita e chiedono autonomia.

– Utenti pregano Giovanni Villino in diretta FB di non suonare più la chitarra e lui per ripicca la mangia.

– Calcio: pulcini dell’Atalanta battono Palermo 6-0.

ù

Poi una “Ultim’Ora”: “Coronavirus, tifosi rosanero donano respiratore all’ospedale Cervello, ma precisano: ‘A fine epidemia lo rendano ai giocatori per reggere i 90 minuti’“.