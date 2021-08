Sampdoria, Depaoli: “Intrigato dal nuovo gioco. Futuro? Ho una speranza”

Il difensore della Sampdoria, rientrato dal prestito al Benevento, fa il punto sul suo futuro

"Nella scorsa stagione ho iniziato nell'Atalanta, giocando in Champions, e finito nel Benevento a lottare per la retrocessione. Sempre dando il massimo per la maglia che ho indossato. Ma il mio pensiero andava alla Samp, nell'ottica di un ritorno. Mentalmente è stato molto formativo".

"E adesso per me è un po' come essere tornato a casa. Sinceramente spero di non muovermi da qui.Mi piacerebbe avere un’altra chance e dare il mio contributo. Spero di fare bene in questo periodo, crescere con D’Aversa, convincerlo, e poi vedremo che succederà. Sono felice in questa Sampdoria. Mi sono trovato subito bene sia con la squadra che con D’Aversa. Il mister ci sta proponendo un nuovo modo di costruire le azioni dal basso, che non avevo mai fatto in carriera. Mi intriga".