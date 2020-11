Real Madrid-Inter, Albertini: “Conte ha uomini importanti, ecco cosa deve fare”

Demetrio Albertini commenta l’Inter di Antonio Conte.

Intervenuto ai microfoni di Stefano Borghi durante una clip nel suo canale YouTube, l’ex calciatore del Milan, tra le altre, ha dato il suo parere in merito al centrocampo dell’Inter guidata da Antonio Conte. I nerazzurri, tra poche ore, saranno impegnati nel match di Champions League in casa del Real Madrid.

“Il centrocampo dell’Inter dipende da come vorrà giocare Conte. Il centrocampo si inserisce sempre in un contesto, non è solo un reparto. Dipende dalla difesa, se a 4 o a 3 o 5 chiamala come vuoi. Però i metri sono gli stessi e il campo è lo stesso e lo devi coprire. Come lo devi coprire? A me piaceva giocare con due centrocampisti centrali. E’ un equilibrio e l’allenatore deve capire come suddividere gli spazi e inserire le caratteristiche diverse di ogni giocatore. Io penso che Conte abbia uomini importanti, sono arrivati meritatamente secondi l’anno scorso e Conte deve riuscire a poter equilibrare questa squadra per fare ancora meglio“.