Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Medicane, l’incubo viene dal mare”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“Medicane, l’incubo viene dal mare. La Sicilia resta col fiato sospeso”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”. oggi in edicola. “Catania conta i danni e nelle province orientali è previsto l’impatto del ciclone. Curcio: ‘Ore complicate’. Quei 400 milioni spesi invano per evitare disastri. Il dissesto fa ancora vittime. Cantieri navali, second life tra commesse e investimenti. Lavoratori come fantasmi: sono 300 mila. Così prolifera l’economia ‘nera’. Tocca il molo la nave dei ragazzi, a Palermo i 367 della Geo Barents”.