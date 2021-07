Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport:”Desiderio finale. Mancini sfida Luis Enrique”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de La Gazzetta dello Sport

'Mancini e la Lampada magica anti Spagna. Desiderio finale. Insigne, Verratti, Barella: genietti per Wembley'. Apre così la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola. 'Il c.t punta sul loro talento e inventiva per superare una squadra che è diventata più forte fisicamente. Il napoletano e l'interista hanno anche ritrovato il gol'. 'Il super centrocampo, aggressività e velocità ecco le nostre armi". 'La Roma, il dramma e la rinascita del duro Luis Enrique'. Calciomercato: 'Locatelli, la Juve sale a 40 milioni. Isco, il prezzo cala e il Milan ci crede'. Allenatori: 'Thiago Motta ad un passo dallo Spezia, la Sampdoria va da D'Aversa'.