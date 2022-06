Serie C 2022-23: iscrizioni chiuse in Lega Pro, ok Messina e Triestina. La situazione

Alle 23.59 di ieri, mercoledì 22 giugno, si sono chiusi i termini per presentare le documentazioni necessarie per le iscrizioni dei relativi club ai campionati professionistici di calcio. Anche in Serie C è scattata l'ora "X" ed i casi di possibili colpi di scena di certo non mancavano. Triestina e Messina, tra le sessanta società di Lega Pro erano quelle che mostravano maggiori problematiche di iscrizioni, motivi differenti per i rispettivi club. Gli alabardati hanno tirato un sospiro di sollievo dopo il passaggio del 90% delle quote della società ad un imprenditore (la cui identità non è stata ancora svelata), che subentra al defunto Mario Biasin. Dopo questa mossa si è dunque potuto procedere con la presentazione della documentazione necessaria all'iscrizione in C. Sul fronte peloritano, il presidente del Messina, Sciotto, dopo continue perplessità nel proseguire la sua avventura al timone del club siciliano, ha infine deciso di continuare alla guida della società giallorossa che dunque militerà in Lega Pro anche nella prossima stagione agonistica. Tutte le 60 squadre di Serie C hanno presentato domanda d'iscrizione entro il termine perentorio di ieri. Adesso la palla passa alla Covisoc, che valuterà l'idoneità delle documentazioni prodotte dalle rispettive società. Tutto verrà poi ratificato nel Consiglio Federale dell'8 luglio.