Virtus Entella, la verità di Boscaglia: “Qui raggiunti obiettivi importanti, ho deciso il mio futuro”

Roberto Boscaglia ha confermato di voler restare alla guida della Virtus Entella anche nella prossima stagione.

Virtus Entella, Gozzi sul futuro di Boscaglia: “Lui e il Palermo? Ecco tutta la verità”. Il club rosa…

Il tecnico della compagine ligure nelle ultime settimane è stato accostato in modo convinto al Palermo, le ultime però hanno confermato che l’allenatore rimarrà ai biancazzurri. La salvezza ottenuta ha spinto lo stesso Boscaglia a non cambiare panchina e di conseguenza a continuare la sua esperienza lavorativa a Chiavari. Ecco quanto dichiarato dal tecnico.

“Dopo aver raggiunto l’importante obiettivo della salvezza confermo di stare bene all’Entella e di voler proseguire in questo progetto, iniziato lo scorso anno, con il presidente Gozzi, al quale non ho nascosto la mia volontà di voler restare a Chiavari. Ci incontreremo nei prossimi giorni per gettare le basi per la nuova stagione”