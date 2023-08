Trento, Trainotti: “Palermo? Speriamo di mettere in campo i concetti del mister”

Prosegue la preparazione del Trento Calcio nel ritiro di Masen di Giovo, in Val di Cembra. La compagine di Bruno Tedino, reduce dall'ottima stagione in Serie C, sarà il prossimo avversario del Palermo in amichevole. Nel precedente test, i trentini hanno superato il Cittadella, mentre dopo i rosanero affronteranno la prestigiosa gara contro il Milan. Il difensore gialloblu Andrea Trainotti ha fatto il punto sulla preparazione. Ecco le sue dichiarazioni al Corriere del Trentino: