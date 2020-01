Sorrentino annuncia il ritiro, il saluto di Pelagotti: “Hai lasciato un segno indelebile nella storia, grazie Stefano”

A 41 anni da compiere il prossimo 28 marzo e dopo oltre 600 partite da professionista, Stefano Sorrentino, lascia il calcio giocato.

Ieri sera l’annuncio in diretta tv ai microfoni di Sky Sport nel corso della trasmissione ‘Calciomercato l’Originale’: “Ho ricevuto diverse offerte in questi mesi, ma nulla che mi ha emozionato. Per questo do l’addio al calcio. Sono stato una persona fortunata, ho avuto l’onore di giocare in Serie A da titolare per anni. Ora è giusto fare così. Sono tornato a vivere a Torino e ho visto le mie figlie più serene, ho deciso di restare con loro e di fare un passo indietro. Preferisco lasciare in bellezza e iniziare a pensare cosa fare da grande”, ha spiegato con gli occhi lucidi il portiere originario di Cava de’ Tirreni.

Ora, l’estremo difensore classe 1979 – che nel corso della sua lunga ed importante carriera ha vestito anche le maglia di Palermo e Chievo Verona scrivendone importanti pagina di storia – si appresta ad iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Nel frattempo, sono tanti i messaggi di stima e affetto ricevuti nelle ultime ore da chi ha avuto il piacere di conoscerlo e l’onore di sfidarlo, tra i tanti anche il rosanero Alberto Pelagotti, che su Instagram ha speso parole al miele per il portiere con ‘gli occhi della tigre’: “Un guardiano fortissimo, un punto di riferimento, una persona con una carisma pazzesco. Oggi sono triste perchè attacca i guanti al chiodo uno dei pochi portieri che veramente ha lasciato un segno indelebile nella storia!! Grazie Stefano”.

