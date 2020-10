Serie C, Palermo-Turris: avviata la procedura per il rimborso dei biglietti

La gara tra il Palermo e la Turris, in programma lo scorso 21 ottobre al “Renzo Barbera”, è stata rinviata a data da destinarsi per il focolaio Covid scoppiato in casa rosanero.

Ragion per cui, i tifosi che hanno acquistato i tagliandi per assistere alla sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C – Girone C saranno rimborsati. Di seguito, il comunicato diramato dal club di viale del Fante attraverso il proprio sito di riferimento.

“Il Palermo comunica che il proprio ticketing partner Vivaticket ha già disposto e avviato la procedura automatica di rimborso di tutti i biglietti acquistati online per la gara Palermo-Turris prevista per mercoledì 21 ottobre allo Stadio Barbera e lo stesso giorno rinviata dalla Lega Pro. Senza ulteriori procedure da parte dei tifosi, l’importo speso viene quindi automaticamente riaccreditato, per intero, nel conto utilizzato al momento dell’acquisto del biglietto”.