Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: Almici salterà il Monopoli

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie C dopo la 34^ giornata di campionato.

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 6 aprile 2021 ha adottato le deliberazioni in merito a squalifiche, diffide e ammende dopo la quindicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C in vista dei recuperi infrasettimanali.

Stop di due giornate per Andrea Luci della Carrarese. 10, invece, il totale dei calciatori squalificati per un turno. Si tratta di Silva e Possenti del Renate, Pasciuti della Carrarese, Gerardi della Cavese, Della Latta e Hallfredsson del Padova, Cuppone della Casertana, Defendi e Kontek della Ternana, e infine Alberto Almici del Palermo “per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco”. Il numero 29 rosanero salterà dunque il recupero di domani pomeriggio contro il Monopoli di Beppe Scienza.

GIUDICE SPORTIVO

SOCIETA’

AMMENDA

€ 1.000,00 NOVARA per indebita presenza negli spogliatoi, nell’intervallo e al termine della gara, di persone riconducibili alla società non inserite in distinta di gara (rapp. c.c.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LUCI ANDREA (CARRARESE) per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara (da sommarsi alla squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (XIV INF).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ALMICI ALBERTO (PALERMO) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

SILVA JACOPO (RENATE) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PASCIUTI LORENZO (CARRARESE)

GERARDI FEDERICO (CAVESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

LUCI ANDREA (CARRARESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

DELLA LATTA SIMONE (PADOVA)

HALLFREDSSON EMIL (PADOVA)

CUPPONE LUIGI (CASERTANA)

POSSENTI MARCELLO (RENATE)

DEFENDI MARINO (TERNANA)

KONTEK IVAN (TERNANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIUDICI LUCA (CARRARESE)

AVELLA MICHELE (CASERTANA)

IOVINE ALESSIO (COMO)

BUSSAGLIA ANDREA (LIVORNO)

FELIPPE NASCIMENTO LUCAS (MANTOVA)

COLLODEL RICCARDO (NOVARA)

ALTARE GIORGIO (OLBIA)

ROMAGNOLI MIRKO (PISTOIESE)

VALIANI FRANCESCO (PISTOIESE)

BENEDETTI ALESSIO (RAVENNA)

SHIBA CRISTIAN (RAVENNA)

LAKTI ERALD (RENATE)