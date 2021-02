Serie C-Girone C, Turris-Palermo: arbitra Paolo Bitonti di Bologna

Sarà Paolo Bitonti di Bologna l’arbitro di Turris-Palermo.

Il fischietto emiliano sarà coadiuvato dagli assistenti Luca Feraboli di Brescia e Alessandro Maninetti di Lovere. Quarto ufficiale Giorgio Vergaro di Bari. La gara, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C – Girone C, è in programma mercoledì 17 febbraio 2021 alle ore 15.00 allo Stadio ”Amerigo Liguori”.

Ecco nel dettaglio le scelte per le gare dei tre gironi, in programma martedì 16 e giovedì 18 febbraio 2021:

GIRONE A

Lecco-Pontedera: Adolfo Baratta di Rossano (Palla-Spina)

Giana Erminio-Pro Sesto: Gabriele Scatena di Avezzano (Arena-Torraca)

Grosseto-Alessandria: Michele Di Cairano di Ariano Irpino (Ricciardi-Vitale. IV Ufficiale: Zucchetti)

Juventus U23-Pro Vercelli: Luca Angelucci di Foligno (Rinaldi-Barone. IV Ufficiale: Crezzini)

Lucchese-Pro Patria: Filippo Giaccaglia di Jesi (Dell’Olio-Pappagallo)

Novara-Livorno: Luigi Catanoso di Reggio Calabria (Romano-Pizzoni. IV Ufficiale: Milone)

Olbia-Piacenza: Stefano Nicolini di Brescia (Del Santo Spataru-Lenza)

Pergolettese-Como: Daniele Perenzoni di Rovereto (Santi-Garzelli. IV Ufficiale: Giordano)

Renate-AlbinoLeffe: Simone Galipò di Firenze (D’Angelo-Bianchini. IV Ufficiale: Monaldi)

Pistoiese-Carrarese: Andrea Calzavara di Varese (Abruzzese-Grasso. IV Ufficiale: Andreano)

GIRONE B

Fano-Cesena: Niccolò Turrini di Firenze (Cataldo-Ceccon. IV Ufficiale: Longo)

Padova-Arezzo: Davide Di Marco di Ciampino (Catucci-Andulajevic. IV Ufficiale: Di Graci)

Carpi-Sudtirol: Claudio Panettella di Gallarate (Mittica-Gregorio. IV Ufficiale: Arace)

Gubbio-Fermana: Matteo Centi di Viterbo (Martinelli-Giorgi. IV Ufficiale: Emmanuele)

Perugia-Legnago: Francesco Luciani di Roma 1 (Ferrari-Marchetti. IV Ufficiale: Villa)

Sambenedettese-Imolese: Mario Perri di Roma 1 (Matera-Giuggioli. IV Ufficiale: Pashuku)

Triestina-Vis Pesaro: Tommaso Zamagni di Cesena (D’Apice-Somma. IV Ufficiale: Rinaldi)

VirtusVecomp Verona-Ravenna: Eugenio Scarpa i Collegno (Allocco-Maiorino. IV Ufficiale: Bonacina)

GIRONE C

Avellino-Foggia: Marco D’Ascanio di Ancona (Trasciatti-Melchiorre. IV Ufficiale: Maranesi)

Bari-Monopoli: Andrea Colombo di Como (Salama-Valente. IV Ufficiale: Arena)

Bisceglie-Viterbese: Giuseppe Emanuele Repace di Perugia (Nasti-Piedipalumbo. IV Ufficiale: Grasso)

Catanzaro-Casertana: Michele Delrio di Reggio Emilia (Politi-Pintaudi. IV Ufficiale: Vigile)

Cavese-Juve Stabia: Luca Zufferli di Udine (Ciancaglini-Fontemurato. IV Ufficiale: Ubaldi)

Teramo-Potenza: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia (Cavallina-Pascali. IV Ufficiale: Kumara)

Ternana-Catania: Ermanno Feliciani di Teramo (Vitali-Salvalaglio. IV Ufficiale: Petrella)

Turris-Palermo: Paolo Bitonti di Bologna (Feraboli-Maninetti. IV Ufficiale: Vergaro)

Virtus Francavilla-Paganese: Emanuele Frascaro di Firenze (Spagnolo-Regattieri)

RIPOSA: Vibonese