Serie C-Girone C: le designazioni del 15o turno: ecco chi arbitrerà Palermo-Paganese

L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 15^ giornata di campionato del Girone C di Serie C

Mediagol (gm) ⚽️

Sono state rese note le designazioni arbitrali della 15^ giornata del Girone C di Serie C. Di seguito, le scelte relative a direttore di gara, assistenti e quarto uomo, di ogni match:

Avellino-Picerno: Matteo Centi di Terni (Pintaudi-Spina)

Campobasso-Foggia: Claudio Panettella di Gallarate (Cortese-Nana Tchato. IV Ufficiale: Di Francesco)

Catanzaro-Juve Stabia: Valerio Maranesi di Ciampino (Ferrari-Dicosta. IV Ufficiale: Mucera)

Fidelis Andria-Bari: Federico Fontani di Siena (Caso-Ricciardi. IV Ufficiale: Galipò)

Latina-ACR Messina: Mario Cascone di Nocera Inferiore (Bonomo-Lencioni. IV Ufficiale: Feliciani)

Palermo-Paganese: Francesco Luciani di Roma 1 (Bartolomucci-Cerilli. IV Ufficiale: Gigliotti)

Potenza-Monopoli: Michele Di Cairano di Ariano Irpino (Marchetti-Lipari. IV Ufficiale: Marotta)

Taranto-Catania: Federico Longo di Paola (Pragliola-Ciancaglini. IV Ufficiale: Cavaliere)

Vibonese-Monterosi: Sajmir Kumara di Verona (Pompei Poentini-Vitale)

Virtus Francavilla-Turris: Luca Angelucci di Foligno (Carrelli-Giorgi. IV Ufficiale: Scatena)