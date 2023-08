Serie B, Lucchesi: “Promozione? Le retrocesse potrebbero risalire. Palermo…”

Stagione di Serie B che si preannuncia complicata e agguerrita come quella passata. Diverse le compagini che lotteranno per la promozione in Serie A, dal Bari al Palermo, fino a Cremonese, Sampdoria e Parma. Tutte le squadre stanno cercando di attrezzarsi al meglio in questa sessione di calciomercato, in vista dell'inizio della stagione fissato per il 18 agosto. A proposito della bagarre promozione, è intervenuto il dirigente ex Palermo, Fabrizio Lucchesi. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di TMW: