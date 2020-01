San Tommaso-Palermo, dall’infortunio di Santana ai nuovi arrivi: ecco come i rosa sono cambiati in un girone

Dal San Tommaso al San Tommaso

L’edizione odierna del quotidiano ‘La Repubblica’ ha analizzato i cambiamenti del Palermo dalla gara d’andata a quella di ritorno contro i campani. La squadra di Stefano Liquidato, infatti, è stata la prima ad approdare al “Barbera” e sabato accoglierà tra le mura amiche del “De Cicco” i rosanero. Tante, in questi quattro mesi, le metamorfosi della compagine guidata da Rosario Pergolizzi, per motivi tecnici e non solo.

“Nell’arco di mezzo campionato la squadra di Rosario Pergolizzi ha cambiato aspetto, a volte anche modo di giocare, per tornare poi al 4-3-3 di inizio stagione. Per alcuni versi — spiega il noto quotidiano — si è trattato di uno sviluppo delle impostazioni sulle quali aveva cominciato a lavorare l’allenatore sin dal ritiro di Petralia Sottana, per altri invece cambi di rotta dovuti a infortuni o a scelte tecniche”.

In particolare, difesa e centrocampo non sembrano avere subito troppi trambusti. Sulle retrovie, infatti, l’assetto con

Doda, Lancini, Crivello e Vaccaro a protezione di Pelagotti ha donato sicurezza alla squadra. Accardi, autore di un autogol proprio nella gara d’andata contro il San Tommaso, ha fatto da jolly per tutto il girone. In mezzo al campo, Martin e Martinelli hanno conquistato un posto da titolari inamovibili. Consolidata, in quell’area, anche la staffetta fra Kraja e Langella.

L’attacco, invece, è il reparto che nelle scorse settimane ha dato maggiori problemi a Rosario Pergolizzi, che ha dovuto dimenarsi tra infortuni, squalifiche, scelte tecniche e nuovi arrivi. Pochi dubbi, però, sul modulo: il tridente è sempre rimasta finora la prima scelta. In merito ai singoli, Ficarrotta, che ha esordito contro i rosanero proprio nella gara d’andata, adesso rischia di essere superato nelle gerarchie dal nuovo arrivato Floriano. Il giovane Lucera, protagonista del match contro il Marsala, non è riuscito invece a trovare la continuità. Ricciardo ha mantenuto la fiducia del suo tecnico, ma anch’egli ha vissuto alti e bassi. Felici si conferma, invece, uno dei punti fermi, complice il fatto che sia uno dei pochissimi 2001 in rosa. L’arrivo di Silipo, in tal senso, potrebbe far aumentare la competitività.

“A dare uno sguardo superficiale al tabellino della partita d’andata e alla probabile formazione di quella di ritorno — nota il quotidiano — potrebbe sembrare che nulla sia cambiato visto che potrebbe essere il solo Santana l’unico assente rispetto alla partita di un girone fa. In mezzo, però, ci sono state le dieci vittorie di fila e un cammino che nonostante le sconfitte contro Savoia e Acireale e i pareggi con Palmese e Troina vede i rosa in testa con tre punti sui campani”.

