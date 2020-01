San Tommaso, orgoglio Liquidato: “Tenuto testa ad una corazzata, uno scandalo se perdevamo. Contro il Savoia…”

Uno a uno. È questo il risultato finale maturato questo pomeriggio nel match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie D – Girone I.

Intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro il Palermo, il tecnico del San Tommaso, Stefano Liquidato, ha analizzato la prestazione offerta dalla sua squadra che è riuscita a trovare il gol del pareggio poco prima del triplice fischio.

“Non sono deluso dal Palermo perché non è la mia squadra. Io guardo in casa mia, sono molto orgoglioso dei miei ragazzi perché oggi hanno dimostrato di saper tenere testa ad una corazzata, sono ancora convinto di questa cosa – ha dichiarato Liquidato -. Non è facile giocare in questo modo e in questo momento contro il San Tommaso. La mia non è presunzione, però oggi sapevo che i miei ragazzi avrebbero buttato il cuore oltre l’ostacolo. Oggi siamo stati più fortunati a trovare il gol del pareggio, ma se avessimo perso avremmo potuto gridare allo scandalo. Il Palermo è un’ottima squadra. Con il Savoia è stata una partita diversa, abbiamo preso gol su due calci piazzati sennò sarebbe un altro risultato. Nel primo quarto d’ora contro il Palermo abbiamo rischiato, poi abbiamo preso le misure e abbiamo fatto una bella figura. Auguro il meglio al Palermo, noi dobbiamo risalire perché attualmente la classifica ci penalizza troppo”.