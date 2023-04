Sala: “Infortunio? Sto bene, di Palermo mi piace tutto. Playoff e City Group…”

"Ho ripreso l’attività a pieno, sono tornato in campo con il Cosenza e sto bene". Lo ha detto Marco Sala , intervistato ai microfoni di "Casa Palermo", in onda su "Radio Time". Diversi i temi trattati dall'esterno del Palermo , tornato a disposizione dopo un infortunio che lo ha costretto ai box: dagli obiettivi della compagini rosanero, reduce dal pareggio ottenuto contro il Cosenza fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera", al suo rapporto con la città. Ma non solo...

"Playoff? E’ normale che quando parti con l’obiettivo della salvezza una volta arrivato quasi alla fine e ti trovi in questa posizione ci pensi. Il pareggio con il Cosenza non ci ha fatto piacere ma questo non deve pregiudicare il nostro percorso. Sono arrivato a Palermo a luglio, l’approccio con la città è stato super positivo. Di Palermo mi piace tutto, in particolare Mondello dove vivo con quasi la totalità dei compagni", le sue parole.