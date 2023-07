Ritiro Palermo, lavoro su palle inattive: Corini divide la squadra in due gruppi

Prosegue la preparazione pre-campionato del Palermo di Eugenio Corini a Spiazzo. Dopo la seduta di recovery in piscina e la seduta pomeridiana di ieri (attivazione e mobilità, possesso palla, esercitazione tattica sulla fase offensiva e partita a tema), i rosanero sono scesi in campo questa mattina.

Il tecnico del Palermo ha diviso la squadra in due gruppi: tattica per i giocatori in campo e palestra per il resto dei calciatori a disposizione di Corini. Sul terreno di gioco in un primo momento, oltre ai portieri, Mateju, Lucioni, Marconi, Ceccaroni, Vasic, Gomes, Saric, Insigne, Valente e Brunori, che hanno lavorando sulle palle inattive, provando schemi offensivi su calcio d’angolo, schemi partendo dalla rimessa laterale e calci di punizione dalla trequarti.