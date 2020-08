Ritiro Palermo, iniziano gli allenamenti: oggi doppia seduta, arriva anche Orlando

È ufficialmente iniziato il ritiro del Palermo.

La squadra di Roberto Boscaglia è arrivata ieri pomeriggio a Petralia Sottana, borgo madonita che la ospiterà nelle prossime settimane. Quest’oggi avranno inizio gli allenamenti. Sono due le sedute in programma, una mattutina ed una pomeridiana. Il tecnico rosanero ha a disposizione i dodici confermati della scorsa stagione, ad eccezione di Alessandro Martinelli, più i tre nuovi arrivati (Andrea Saraniti, Nicola Valente e Ivan Marconi), i due giocatori in prova (Bubacar Marong e Giammarco Corsino) ed alcuni giovani della Juniores.

La dirigenza ha raggiunto ieri la squadra a Petralia Sottana e quest’oggi, come rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, riceverà anche la visita del Sindaco Leoluca Orlando. Nonostante il ritiro sia blindato per le norme anti-Covid, anche qualche tifoso ha accolto i rosanero all’arrivo e seguirà in lontananza da posizioni di fortuna i loro allenamenti.

