Ritiro Palermo, cambia l’orario del test amichevole contro il Trento

Variazione di orario per l'ultimo test amichevole del Palermo FC contro il Trento, in programma il 4 agosto

Prosegue il ritiro del Palermo FC guidato da Eugenio Corini nella località trentina di Ronzone. In settimana i rosanero hanno disputato la seconda amichevole precampionato contro la Virtus Verona , terminata con una sconfitta per 0-1. Domani, 22 luglio, Brunori e compagni affronteranno invece il Bologna .

Il ritiro in Trentino Alto-Adige terminerà il 4 agosto con l'ultimo test in vista dell'esordio stagione in Coppa Italia contro lo Spezia. L'avversario finale del Palermo sarà il Trento, compagine di Serie C guidata da Bruno Tedino. Questa mattina il club di Viale del Fante ha comunicato la variazione di orario per il match contro i gialloblu, che è stato anticipato dalle 18:00 alle ore 16:30, allo stadio Briamasco del capoluogo trentino.