RADIOMEDIAGOL, LIVE ALLE 15:00: SEGUI IL PRE PARTITA DI BARI-PALERMO

La sfida Bari-Palermo è in programma alle ore 20:30: segui il pre-partita di Mediagol.it.

Esordio in campionato per il Palermo di Eugenio Corini. Alle ore 14:45 puntata SPECIALE di "#RadioMediagol", format di informazione ed approfondimento calcistico a cura della redazione di Mediagol.it. Le ultime sulla sfida Bari-Palermo, prima giornata di Serie B 2023/2024, in programma alle 20:30 allo Stadio "San Nicola".