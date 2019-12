Premio Sicilia, Marino: “Momentaccio per il calcio dell’isola, ma il Palermo può tornare in alto. Spero di…”

Diciannovesima edizione del Premio Sicilia.

Ieri sera nella splendida Villa Orchidea a Vittoria è andata in scena la diciannovesima edizione del Premio Sicilia, festival del calcio ideato da Claudio La Mattina e Fabio Prelati, con Rosario Sallemi che premia i campioni di ieri e di oggi. Tra i premiati, come si legge sull’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport”, diversi allenatori siciliani: Pasquale Marino, Domenico Giacomarro e Roberto Boscaglia. Le eccellenze sull’isola, in tal senso, infatti non mancano. Eppure, quest’anno nessun tecnico siciliano si trova su una panchina di Serie A.

Premio Sicilia, la festa del calcio a Vittoria: Gasperini, Marino e Zaccheroni tra i premiati. I dettagli

Pasquale Marino, che lo scorso anno era stato designato come nuovo tecnico del Palermo prima del fallimento della società e della conseguente rinascita del club sotto la guida del duo Mirri-Di Piazza in Serie D, è attualmente in attesa di una chiamata. L’allenatore ex Catania, a margine dell’evento di Vittoria, ha parlato del momento che il calcio siciliano sta vivendo: “Io non mi arrendo e spero di tornare presto in panchina. Purtroppo è un momentaccio per il calcio siciliano, bisogna sperare in una ripresa. In questo momento non c’è da stare allegri ma bisogna avere pazienza e ricostruire. Lo hanno fatto il Parma, la Spal e tante altre, può farlo anche il Palermo”.

Roberto Boscaglia, invece, si trova alla guida della Virtus Entella ai piani alti della classifica di Serie B: “Lo scorso campionato ho vinto il campionato (con il Brescia, ndr) e ora siamo in zona playoff. La Serie A è un sogno, chissà che questo non sia l’anno buono. Abbiamo i mezzi tecnici per centrare il risultato”.

Infine, una battuta di Domenico Giacomarro, che lo scorso anno ha vinto il campionato di Serie D col Picerno e adesso prova a salvarlo quest’anno in Lega Pro: “Il mio sogno è di tornare ad allenare e a vincere in Sicilia”.