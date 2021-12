Catania-Palermo, Sorrentino: “Derby storia a sé. Ritorno al Barbera? Ho i brividi”

L'ex estremo difensore rosanero scalda i motori in vista del "Pre-Derby del Cuore": iniziativa benefica mirata ad aiutare la città di Catania

Andrà in scena sabato 11 dicembre lo spettacolo di beneficienza "Palermo-Catania, Pre Derby del Cuore". Uno show aperto al pubblico, in programma proprio al "Barbera", alla vigilia del match di campionato tra Catania e Palermo, gara valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. L'iniziativa a scopo benefico organizzata da Ismaele La Vardera e Roy Paci ha come obiettivo una raccolta fondi a favore delle persone colpite dal violento nubifragio che si è abbattuto sulla città e sull'intera provincia etnea lo scorso ottobre. A difendere i pali rosanero in questa speciale gara sarà l'ex portiere del Palermo, Stefano Sorrentino, intervenuto sulle colonne de "Il Giornale di Sicilia" per esprimere le sue sensazioni.