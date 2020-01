Pergolizzi: “Nuovo stop per Martin, tutto sulle sue condizioni. Su Mauri e Langella vi dico che…”

Poco più di quarantotto ore e sarà San Tommaso-Palermo, match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie D – Girone I.

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida in programma sabato pomeriggio alle ore 14.30, il tecnico del Palermo Rosario Pergolizzi ha detto la sua sul neo-acquisto Roberto Floriano, approdato nel capoluogo siciliano lo scorso weekend. “Ho visto molto bene Floriano, è davvero contento anche se c’è stato un cambiamento di categoria. È molto motivato ed è felice di essere arrivato a Palermo, spero che possa trasferire questa carica a tutti. Ha una grande personalità – ha dichiarato il coach originario di Palermo -. Giocatori che hanno giocato meno? Nel girone di ritorno serviranno tutti i calciatori e quindi per me è importante portare tutti allo stesso livello sotto l’aspetto fisico perché può capitare qualche piccolo stop. Mauri e Langella hanno fatto molto bene domenica, voglio motivare tutti i ragazzi. Martin? Si è fermato di nuovo l’altro ieri e non è al 100%, quindi voglio valutarlo nel modo giusto prima di dire se giocherà o meno, sono comunque tranquillo perché so di avere l’alternativa”.