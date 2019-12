Pergolizzi: “Mercato? Santana va sostituito, la società sa tutto. Sforzini e Mendola…”

Parola a Rosario Pergolizzi.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Troina, in programma domani pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”: oggetto di discussione, anche le scelte da parte della società in vista della prossima sessione invernale di calciomercato.

“Mercato? Dopo la partita contro il Troina valuteremo. Aspettiamo questo, siamo consapevoli di quello che stiamo facendo, ma un giocatore come Santana si deve sostituire a livello numerico, la società sa tutto. Sforzini? Ha pochi allenamenti sulle gambe e rientra da un infortunio. Ho quasi l’intera rosa a disposizione. Mendola? E’ stato spesso infortunato”, sono state le sue parole.