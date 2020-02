Pelagotti: “Consci della nostra forza, non temiamo nessuno. Licata? Ecco qual è il nostro unico rimpianto, Pergolizzi…”

Il Palermo si prepara ad ospitare il Nola

Dopo il brutto ko maturato contro Licata nella sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie D andata in scena domenica pomeriggio al “Dino Lotta”, i rosanero, scaldano i motori in vista del prossimo impegno contro il Nola. Una gara importante per i siciliani, chiamati a rialzare la testa per continuare ad inseguire l’obiettivo promozione dopo lo stop contro gli uomini di Giovanni Campanella. Ne è conscio l’estremo difensore del Palermo che, intervenuto in conferenza stampa, ha sottolineato l’importanza della sfida del “Renzo Barbera”.

“Noi siamo il Palermo e sappiamo della nostra forza, conosciamo i nostri valori e quello dell’ambiente e dei nostri tifosi. Non dobbiamo avere paura di nessuno sia se affrontiamo il Savoia sia se affrontiamo l’ultima in classifica, in ogni caso dobbiamo pensare solo a vincere. Noi senatori facciamo ogni settimana il punto della situazione per capire se c’è qualcosa da limare, l’esigenza è quella di far capire che il Palermo ha bisogno di queste sette vittorie per vincere il campionato. Licata? Rivedendola ho solo da rimpiangere il primo tempo, nel secondo tempo se facciamo due o tre gol non avremmo demeritato. C’è mancato quel pizzico di cattiveria in più, se non mettiamo in campo questa facciamo tanta fatica. Il mister ha cercato di mantenere la tranquillità e voncincerci che potevamo ribaltarla, ci abbiamo provato in tutti i modi ma non ci siamo riusciti. Direi che ci può stare”.