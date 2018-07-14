Sono 28 i convocati di mister Tedino per il ritiro di Sappada: questa sera il raduno
I convocati di mister Tedino per il ritiro di Sappada.
Sono 28 i calciatori rosanero che prenderanno parte al ritiro estivo per preparare la prossima stagione, in programma dal 15 al 28 luglio. Il Palermo si radunerà questa sera in Friuli e domani inizierà la preparazione sostenendo una doppia seduta.
Questo l'elenco completo dei calciatori convocati:
PORTIERI: Alastra, Marson, Pomini.
DIFENSORI: Accardi, Aleesami, Bellusci, Fiore, Gallo, Ingegneri, Mazzotta, Pirrello, Rajkovic, Rispoli, Setola, Struna, Szyminski.
CENTROCAMPISTI: Chochev, Fiordilino, Gnahoré, Jajalo, Murawski, Santoro.
ATTACCANTI: Balogh, Embalo, Lo Faso, Moreo, Nestorovski, Trajkovski.
Non convocato Igor Coronado in attesa di trasferimento.
Si aggregheranno successivamente al gruppo Giuseppe Bellusci (sindrome influenzale complicata da stato febbrile) ed Eddy Gnahoré (permesso societario in seguito allo smarrimento del passaporto).
© RIPRODUZIONE RISERVATA