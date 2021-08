Palermo, verso il Picerno: out Accardi-Valente, Brunori e Soleri per un posto

Nel pomeriggio di sabato 21 agosto il Palermo scenderà in campo contro il Picerno per il primo turno di Coppa Italia

Si avvicina il primo impegno ufficiale per il Palermo di Giacomo Filippi. I rosanero nel pomeriggio di sabato 21 agosto affronteranno allo stadio "Renzo Barbera" il Picerno nella gara valida per i 32esimi della Coppa Italia di Serie C. Tifosi e addetti ai lavori sono curiosi di vedere quale sarà la prima formazione ufficiale schierata dal tecnico di Partinico che tra amichevoli e test in famiglia ha sempre mischiato le carte senza dare troppe indicazioni.