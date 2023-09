Palermo, verso il Cosenza: giovedì mister Corini in conferenza stampa

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo alla sfida contro il Cosenza, in programma venerdì sera allo Stadio “Renzo Barbera”. Questa mattina, a Torretta, i rosanero hanno effettuato un'attivazione e mobilità, un'esercitazione tattica sulla fase offensiva, sviluppi offensivi ed una partita a tema. Roberto Insigne ha lavorato parzialmente in gruppo, mentre Aljosa Vasic ha svolto l'intera seduta insieme al resto della squadra. Lavoro differenziato, invece, per Nicola Valente.

Intanto, giovedì 21 settembre alle ore 17.30 allo Stadio "Renzo Barbera" l'allenatore Eugenio Corini parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B. L'accesso all'impianto sarà consentito, a partire da 15 minuti prima dell'inizio, esclusivamente agli Operatori dell'Informazione in possesso di accredito stagionale 2023-2024 per assistere alle conferenze stampa del Palermo F.C.