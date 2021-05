Palermo, venerdì 4 giugno il presidente Mirri in conferenza stampa: dichiarazioni live su Mediagol.it

Per il Palermo, dopo l’addio definitivo ai playoff, è tempo di bilanci.

Si ferma ad Avellino la corsa del Palermo di Giacomo Filippi, costretto a salutare così il sogno promozione dopo il ko rimediato al “Partenio-Lombardo” deciso dalla zampata dell’attaccante biancoverde, Sonny D’Angelo. Inutile il successo maturato al “Renzo Barbera” dai rosanero, in virtù del miglior piazzamento in classifica degli irpini che ha decretato il passaggio degli stessi al prossimo turno degli spareggi promozione. Eliminazione, a seguito della quale, per il Palermo sarà necessario trarre un bilancio sulla stagione appena conclusa. Venerdì 4 giugno, il presidente rosanero Dario Mirri, interverrà ai microfoni dei cronisti presenti per la conferenza di fine stagione. A comunicarlo è lo stesso club tramite una nota ufficiale.

“Venerdì 4 giugno alle ore 16 il presidente del Palermo Dario Mirri interverrà a una conferenza stampa di fine stagione.

Gli Operatori dell’Informazione già regolarmente accreditati potranno accedere alla piattaforma Zoom dalle ore 15:50″.