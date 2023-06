Palermo, Vasco Rossi al “Barbera”: il canone dei concerti servirà per sistemare i bagni

"Questi due giorni ci dicono che anche qui siamo in grado di ospitare appuntamenti di grande richiamo. I palermitani e la gente arrivata da tutta Italia ha vissuto questa esperienza con compostezza e, per questa ragione, li ringrazio. Si è aperta una nuova stagione dei concerti e degli spettacoli in una città che, negli ultimi anni, è stata quasi messa da parte sotto questo punto di vista. Adesso l’impegno dell’amministrazione, con la collaborazione del Palermo FC, deve essere rivolto a trovare le soluzioni per rendere il Barbera uno stadio più ospitale. Senza dimenticare gli sforzi che questa amministrazione, insediata da un anno, sta mettendo in campo su altre aree come il Velodromo, i Cantieri culturali della Zisa e. in prospettiva, anche il Palazzetto dello sport per renderle idonee a ospitare spettacoli e grandi artisti". Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, come riportato dall'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", dopo il doppio concerto di Vasco Rossi allo Stadio "Renzo Barbera".