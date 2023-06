Palermo, Trajkovski visita il Museo rosanero: “Qui gli anni più belli della carriera”

Giornata di ricordi per Aleksadar Trajkovski , ex attaccante del Palermo . Il macedone è tornato nel capoluogo siciliano con la sua famiglia, invitato dalla società in visita al museo rosanero al "Renzo Barbera".

Quattro intense stagioni trascorse in maglia Palermo per Trajkovski, dal 2015 al 2019. La retrocessione in Serie B e poi l'annata magica in cui i siciliani vennero immediatamente promossi in massima serie, fino alla stagione del fallimento. Esperienza che l'attuale calciatore dell'Al-Fayha ricorda con tantissimo affetto. Ecco le sue parole direttamente dal profilo social del macedone: