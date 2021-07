Palermo, torna di moda Cianci? Occhi in casa Teramo. Buttaro, intesa con la Roma

Il Palermo continua a muoversi per rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione. Le priorità in seno all'organico di Giacomo Filippi restano una punta centrale e un difensore di ruolo

"Cianci è tornato al Teramo, che ora però sta cercando di monetizzare da una sua cessione. Ad ogni modo, il Palermo continua a monitorare la situazione". Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che concentra la sua attenzione sui prossimi possibili nuovi arrivi in casa Palermo. Definita la cessione di Saraniti al Gubbio e con la partenza di Kanoutè prossima a concretizzarsi, i rosanero hanno diverse caselle da riempire all'interno del proprio reparto avanzato. Il tecnico Giacomo Filippi ha messo gli occhi in particolare sul ruolo di punta centrale che - con l'addio del palermitano e la prossima partenza di Lucca - resta quello con maggior priorità nel pacchetto offensivo. Il nome - tornato a rimbombare in queste ore - sarebbe quello di Pietro Cianci, centravanti tornato al Teramo ma che ha passato parte della scorsa stagione tra le fila del Bari. Sulle sue tracce proprio il club pugliese, che lo rivorrebbe indietro viste le prestazioni di buon livello messe in campo dal giocatore con la maglia biancorossa.

Il Palermo resta vigile e guarda con occhi attenti in casa Teramo, consapevole dell'interesse di altre compagini per una pedina di assoluto livello nella categoria. Sembra invece in dirittura d'arrivo l'operazione che porterebbe il giovane Buttaro dalla Roma al Palermo, con un'affare molto simile a quello che portò Silipo nel capoluogo siciliano."Stretta finale per Buttaro. Il Palermo e la Roma sono ormai prossime all’intesa per il giovane difensore, classe 2002".

Un accordo che sembra ormai definito con il club capitolino, che cederebbe ai rosanero una pedina molto duttile e utile sia nel ruolo di centrale che in quello di terzino destro. Una doppia eventuale risorsa per Filippi, che andrebbe anche a ricoprire lo slot riservato ad un classe 2002 previsto dal campionato di Serie C. tutti gli indizi porterebbero ad una chiusura totale nelle prossime ore, con il reparto arretrato che necessiterebbe così soltanto dell'eventuale riconferma di Marconi o, altrimenti, dell'acquisto di un nuovo interprete difensivo.