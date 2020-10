Palermo, Toni nella Hall of Fame: “Un super traguardo. Ci vediamo presto al ‘Barbera’”

Ancora poche settimane e il museo del Palermo aprirà i battenti.

Tra le tante sorprese riservate a tifosi ed appassionati, la hall of fame: un affascinante spazio fisico dedicato agli 11 giocatori più rappresentativi della storia del Palermo Calcio.

A scegliere la formazione ideale sono stati proprio i tifosi, che in tre settimane hanno votato sul sito ufficiale i nomi dei giocatori che più hanno lasciato il segno nella storia del club rosa. Sono oltre 5,2 mila i supporters del Palermo che hanno votato i propri idoli scegliendo una selezione di calciatori mai dimenticati, dal 1900 a oggi. Ad essere stati i più votati in assoluto: Sorrentino; Balzaretti, Barzagli, Grosso; Corini, Ilicic, Pastore, Zauli; Dybala, Miccoli, Toni; allenatore Guidolin.

Una menzione, quella nella Hall of Fame rosanero, che riempie d’orgoglio l’ex attaccante Luca Toni. Orgoglio che lo stesso ex giocatore ha voluto esprimere tramite un post pubblicato attraverso il proprio profilo Instagram in cui ribadisce il suo forte legame con il club siciliano.

“Ringrazio i tifosi e la società per avermi inserito nella Hall of Fame @palermofficial , sono felice per questo super traguardo raggiunto, ci vediamo presto allo stadio per vedere una bella partita del Palermo e infine il Museo”.

[embedcontent src=”instagram” url=”