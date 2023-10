Palermo-Spezia, scontro fuori dagli spogliatoi nel post gara: intervengono i carabinieri

Nervi tesi in casa Spezia al termine della sfida pareggiata contro il Palermo allo stadio "Renzo Barbera".

Momenti di tensione nello Spezia, al termine della sfida pareggiata lunedì sera contro il Palermo di Eugenio Corini. Come si legge su Il Secolo XIX, il gol messo a segno da Leo Stulac nei minuti finali ha fatto volare gli stracci e le mani nello spogliatoio della compagine ligure.

Dopo il fischio di Francesco Fourneau la squadra è raggiunta negli spogliatoi da Eduardo Macia e Stefano Melissano, con quest’ultimo che prende parola - in modo abbastanza diretto - verso i calciatori: ritenuti responsabili della mancata vittoria contro i rosanero. I toni si alzano e il preparatore dei portieri, Fabrizio Lorieri , difende gli estremi difensori, evidentemente tirati in ballo nella discussione.

Melissano e Lorieri, faccia a faccia, si schierano in difesa del portiere finché Dimitros Nikolaou, il capitano, riesce - con qualche difficoltà - a spingere tutti fuori dall’interno dello spogliatoio. Per motivi di sicurezza, i due vengono però spostati nella parte esterna dell'impianto sportivo, dove però vengono ancora a contatto fisico. Parapiglia avvenuto alla presenza di diversi testimoni e alcuni carabinieri, intervenuti prontamente per cercare di calmare gli animi.