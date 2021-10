Palermo, Sorrentino al Museum: “Oh no! Una sagoma ha preso vita!”. Il post del club

Stefano Sorrentino a Palermo, tra incontri con Pelagotti - suo assistito - e la dirigenza rosanero per fare un punto della situazione in chiave presente e sopratutto futura. L'ex capitano del Palermo ha anche fatto visita al Museum, con sorpresa...

In città dalle prime ore del mattino, Stefano Sorrentino, ha riabbracciato il calore dei suoi ex tifosi riassaporando per poche pre gli anni trascorsi in maglia rosanero. L'ex numero uno di Torino, Chievo ed AEK Atene - tra le altre - in occasione della sua visita nel capoluogo siciliano per incontrare il suo assistito, il portiere del Palermo FC, Alberto Pelagotti, in qualità di procuratore del calciatore toscano. Nella circostanza della sua presenza al "Barbera", Sorrentino ha anche fatto visita al Palermo Museum per visitare la mostra permanente allestita all'interno dell'impianto di viale del Fante, durante la quale ha avuto anche modo di farsi fotografare al fianco della sua gigantografia, presente all'interno del museo. "Oh no! una sagoma del Palermo Museum ha improvvisamente preso vita! Bentornato a casa Stefano Sorrentino!" - il post ironico, ma di sincero affetto, con il quale il club rosanero ha voluto omaggiare l'ex capitano, pubblicato attraverso il profilo Facebook ufficiale del Palermo FC.