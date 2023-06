Palermo, sindaco Lagalla: “Parlato con Abodi. Riqualificazione stadio Barbera…”

Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della visita in città sicula del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Tra i temi trattati dal primo cittadino palermitano vi è la riqualificazione dello stadio "Renzo Barbera". Di seguito il suo pensiero:

"Il potenziamento degli impianti sportivi e la condivisione e il coinvolgimento delle federazioni e delle società sportive nella gestione degli impianti e nell’utilizzo delle palestre scolastiche sono alcuni dei temi di cui oggi abbiamo discusso con il ministro dello Sport. Tra gli argomenti trattati c’è anche la riqualificazione dello stadio "Renzo Barbera": fa piacere accogliere l’impegno del ministro e del Governo nazionale riguardo al suo inserimento nei finanziamenti per le opere di ristrutturazione che interesseranno alcuni impianti del Paese in caso di vittoria della candidatura dell’Italia per i prossimi Europei del 2032. Con il ministro, oggi, abbiamo anche visitato il velodromo “Paolo Borsellino”, un traguardo di questa amministrazione perché si tratta di lavori sostanzialmente completati. Siamo al miglio finale anche per quanto concerne l’utilizzo di questo impianto, tanto per eventi quanto per attività sportive, grazie ai rapporti che l’assessore allo Sport Sabrina Figuccia sta avendo con le federazioni interessate al velodromo. Conto che con la fine dell’estate, terminata la stagione dei concerti, potrà essere immesso direttamente nella gestione delle attività sportive".