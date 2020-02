Palermo, sette passi per la C: tutte finali per riuscire a raggiugere l’obiettivo

“Gli ultimi sette passi verso la C. Il Palermo non solo ha tutto nelle proprie mani, ma può anche cominciare a fare le tabelle per la promozione“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del cammino in campionato dei rosanero. Quando mancano nove giornate al termine del torneo la formazione di Pergolizzi vanta sette punti di distacco dal Savoia, distanza rimasta invariata dopo lo scorso turno visto che entrambe le compagini sono uscite dal campo sconfitte rispettivamente da Licata e FC Messina.

Il Palermo quindi è esattamente a 21 punti dalla promozione in Serie C. Nulla di semplice ma i rosanero hanno la consapevolezza che da qui alla fine possono amministrare un ottimo vantaggio dai campani. Pelagotti e compagni sanno bene che da domani bisogna iniziare una nuova striscia positiva e soprattutto reagire dopo la pesante sberla rimediata contro il Licata.

Palermo-Nola, torna il centravanti: ballottaggio a tre e ipotesi trequartista. La probabile formazione rosanero

“Adesso il Palermo ha tra le mani la chance di reagire subito e può iniziare da qui l’ultimo tratto del percorso che deve avere un solo traguardo: quello della Serie C. I 60 punti raccolti finora sono perfettamente in linea con quelli ottenuti da chi, negli anni passati, ha vinto il torneo in carrozza, ma gli uomini di Pergolizzi possono cercare di ridurre i tempi per chiudere in fretta questa corsa al ritorno tra i professionisti“.

Argento: “Con Mirri e Sagramola volevamo rilevare il Cus Palermo. Provini? Abbiamo visto più di mille ragazzi, Sirigu e Liverani…”

Se i rosanero dovessero riuscire a restare quantomeno a +7 dopo le gare contro Nola e Corigliano, il 22 marzo a Torre Annunziata contro il Savoia avrebbero a disposizione due risultati su tre: “Da lì in poi, mancheranno quattro vittorie per chiudere definitivamente i conti, con tre partite da giocare al «Barbera», dove nel girone di ritorno i rosa hanno ottenuto solo vittorie. Un rendimento che Pergolizzi vuole confermare domani, contro il Nola, nella prima di sette finali per il ritorno in C“, conclude il quotidiano.