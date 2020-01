Palermo, senti Giannusa: “Savoia più tosto e bello da vedere, rosa meglio nei singoli. Lo scontro diretto…”

“Se la squadra che sta davanti continua a vincere chi sta dietro può perdere fiducia e speranza, ma può accadere anche il contrario”.

Lo ha detto Vincenzo Giannusa. L’ex tecnico del Marsala, che nel corso del girone d’andata del campionato di Serie D – Girone I ha affrontato sia il Palermo, sia il Savoia prima di essere sollevato dall’incarico, è stato intervistato ai microfoni de ‘La Repubblica’. Fra i temi trattati dal coach originario di Palermo, la sfida a distanza tra le due compagini che torneranno ad sfidarsi in Campania nel mese di marzo.

“Sia Palermo che Savoia stanno sprecando energie mentali. E forse il Palermo un po’ più del Savoia visto che si è ridotto il vantaggio che aveva. Però i rosanero sono pur sempre primi e già questo assicura una posizione migliore. Le dichiarazioni dei dirigenti di Savoia e Palermo? E’ il gioco delle parti. Il Savoia deve cercare di destabilizzare l’ambiente rosanero. Credo che i campani abbiano giocatori e dirigenti più adatti alla categoria, anche per mentalità e furbizia. Ma il Palermo ha un blasone talmente grande che questo campionato può soltanto perderlo e con gli acquisti che sta facendo non dovrebbe avere problemi”, sono state le sue parole.

LO SCONTRO DIRETTO – “Se si arriverà così allo scontro diretto? Il Savoia deve continuare a vincere come ha fatto il Palermo all’inizio della stagione. E’ vero che si giocherà in Campania, ma il Palermo può riacquistare la sua tranquillità e ha le carte in regola per vincere. Che impressione mi hanno fatto le due squadre? Era un girone fa e non si poteva pretendere chissà quale amalgama. Il Savoia però mi è piaciuto parecchio e nel complesso è più bello da vedere del Palermo. Però nei singoli il Palermo è più forte e credo che adesso recupererà freschezza mentale. Più forte il Palermo o il Savoia? I campani per carisma e carattere riescono a mettere sotto gli avversari, producono una gran mole di gioco e sono bravi sui calci piazzati, ma i rosanero con i giocatori di spessore che hanno e con il lavoro che hanno fatto durante la sosta possono vincere il campionato”, ha concluso Giannusa.