Praticamente definita la prima amichevole estiva del Palermo di Eugenio Corini, in ritiro in Trentino dal 9 luglio al 4 agosto

Dopo la conclusione della regular season di Serie B , il Palermo di Eugenio Corini si ritroverà nel ritiro precampionato in Trentino Alto-Adige dal 9 luglio al 4 agosto.

A poco meno di un mese dall'inizio della preparazione in vista della prossima stagione, è stata già definita la prima amichevole che la compagine rosanero disputerà durante il ritiro. Come riporta il quotidiano veneto "L'Arena", il Palermo sfiderà la Virtus Verona il 19 luglio a Ronzone (Trento), nella Val di Non, alle ore 17.