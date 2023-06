Palermo, ritiro estivo dal 9 luglio: sopralluoghi in Trentino Alto Adige

"Proseguono i preparativi per il ritiro in Trentino Alto Adige". Apre così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo. La squadra di Eugenio Corini svolgerà il prossimo ritiro estivo a partire dal 9 luglio e fino al 4 agosto. L'intero gruppo rosanero svolgerà la preparazione pre-campionato nella provincia di Trento tra Pinzolo e Ronzone, utilizzando hotel e strutture sportive di alta qualità, già sede di molti ritiri estivi per club italiani di prima fascia.