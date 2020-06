Palermo, Ricciardo va al Seregno. Tony Di Piazza: “Grazie e buona fortuna”

Nella giornata di ieri l’ufficialità: Giovanni Ricciardo è un nuovo calciatore del Seregno.

L’attaccante classe 1986, che non vestirà la maglia rosanero in Serie C, ha firmato il contratto che lo legherà alla società brianzola, che nel corso dell’ultima annata ha militato nel Girone B del campionato di Serie D, classificandosi al nono posto.

L’avventura di Ricciardo in quel di Palermo, dunque, è durata poco meno di un anno. E si è conclusa con la promozione, la quinta della sua carriera dopo quelle conquistate con le maglie di Melfi, Siracusa, Sicula Leonzio e Cesena, e nove reti messe a segno in 19 presenze.

“Grazie Ricciardo e buona fortuna!”, ha scritto l’ormai ex vice presidente del Palermo, Tony Di Piazza, oggi consigliere del club, sui propri social, ringraziando il centravanti per il proprio contributo.

Di seguito, il post in questione.