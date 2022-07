Palermo, priorità Brunori per il mercato: confermare il 9 l’obiettivo del City Group

"Un nome, un obiettivo: Matteo Brunori. Sarà un chiodo fisso, oppure il miglior biglietto da visita possibile per la nuova proprietà, ma sta di fatto che il mercato del Palermo ruota interamente attorno al bomber della passata stagione". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori in casa Palermo, tra il passaggio di proprietà e il calciomercato. Il summit andato in scena ieri tra Zavagno - responsabile tecnico del City Group -, Renzo Castagnini e Silvio Baldini ha tracciato linee importanti per quello che sarà l'organico rosanero della prossima stagione.