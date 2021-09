Palermo Primavera, Di Benedetto: “L’esordio mi intriga. Modulo? Ho idee ben precise”

Le parole del tecnico della Primavera rosanero in vista del primo impegno stagionale della sua squadra

Parola a Stefano Di Benedetto . Il neo allenatore della Primavera del Palermo è intervenuto in vista del primo impegno di campionato della sua formazione contro il Foggia . Prima sfida e trasferta per il tecnico della compagine rosanero, arrivato per sostituire l'ormai ex allenatore Capodicasa e conseguire risultati altrettanto importanti all'interno del difficoltoso Girone C del campionato Berretti . Proprio in vista del match contro la franchigia rossonera, Di Benedetto ha sottolineato diversi aspetti inerenti al suo esordio stagionale sulla panchina rosanero, chiarendo alcuni punti cruciali legati al sistema di gioco e alle emozioni pre gara per quanto riguarda lui stesso e, soprattutto, la sua squadra.

Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "La prima partita è sempre un’emozione particolare. In più per me è un ritorno in maglia rosanero, e per giunta da allenatore della Primavera. Quindi con un ruolo migliore. Con la squadra, siamo consapevoli di aver fatto un ottimo precampionato, sotto tutti i punti di vista e possiamo fare bene subito in un campo difficile come quello del Foggia. Punto molto sui principi di gioco - spiega il tecnico palermitano - e cerco di sfruttare le caratteristi- che dei miei giocatori posizionandoli nel modo più corretto. L’anno scorso giocavano con 4-2-3-1, quest’anno invece puntiamo sul 4-3-3 ma con tante varianti. Il modulo però è solo un punto di partenza, poi dobbiamo sfruttare il dinamismo del singolo. L’obiettivo principale della Primavera è quello di fornire ragazzi pronti alla prima squadra. Ma, a livello di obiettivi dello spogliatoio, siamo motivati per fare bene già a Foggia e per provare a fare un campionato da protagonisti".