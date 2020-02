Palermo Polisportiva Virtuale, Mirri: “Nostro obiettivo ambizioso, insieme si può crescere. Tifo? Non sia diversificato, questo progetto…”

Parola a Dario Mirri.

Si è svolta questa mattina presso Palazzo delle Aquile la presentazione del progetto “Palermo Polisportiva Virtuale” che ha come obiettivo quello di creare un circuito di società, composto da più discipline sportive, che abbiano tuttavia come denominatore comune il nome Palermo, i colori del club rosanero e il marchio SSD Palermo. Ad illustrare i dettagli del progetto, insieme al Sindaco Leoluca Orlando, è proprio il presidente della società di via Villa Malta Dario Mirri. Di seguito, le sue dichiarazioni:

“Credo molto a questo progetto perché è parte del nuovo Palermo, il nostro stadio oggi vuole rappresentarci. Parliamo di una polisportiva virtuale che può diventare virtuosa, dire di aver il Palermo in ogni contesto penso possa essere solo positivo così da poter dire io tifo Palermo che sia basket femminile o pallanuoto. La società aderente ne acquisisce un vantaggio economico senza alcun investimento e il Palermo calcio può ampliare la propria base. Il merchandising funziona poco e non raggiunge quello che avviene in Inghilterra, qui non c’è scritto calcio ma Palermo e questo non è un logo di proprietà nostra. Stiamo dando questo marchio ad altre società così che lo possano usare per un bene comune. Tifiamo tutti per il Palermo e il tifo non deve essere diversificato da sport a sport, bisogna tifare Palermo senza pensare solo al calcio. Stando insieme possiamo solo crescere, martedì 25 pubblicheremo un avviso e chi vorrà partecipare avrà 30 giorni per poter partecipare e dobbiamo ricordare che ci sarà un solo Palermo per sport. Un progetto aperto a tutti gli operatori che fanno sport, l’obiettivo è ambizioso ed è rimesso alla volontà dei partecipanti ad aderire”.