Palermo, polemica a distanza con il Savoia in tema rigori. I numeri

Polemica a distanza tra Palermo e Savoia

La sfida tra le squadre ai vertici del Girone I di Serie D, come evidenzia l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, non si sta giocando soltanto sul campo. Botta e risposta tra società, infatti, hanno arricchito la competizione. In particolare, al centro dell’aspra polemica ci sono i calci di rigore concessi ai rosanero. La squadra di Rosario Pergolizzi, con 8 penalty, è quella che nel girone ha avuto più rigori, al pari del Castrovillari. Soltanto due, invece, i fischi contro. Il Savoia, da parte sua, finora ne ha avuti 4 a favore e 2 contro.

Palermo, occhio al giallo: Langella e Martinelli in diffida

“Alle battute maliziose dei

campani, il Palermo ha prestato poca attenzione, tirando dritto per la propria strada. D’altronde — si legge tra le righe del noto quotidiano — proprio contro il Savoia, Ricciardo si è visto annullare un gol in una situazione poco chiara. La polemica si è inasprita man mano che il Savoia si è avvicinato in classifica al Palermo, e ha raggiunto il suo apice domenica scorsa quando la squadra di Torre Annunziata non è riuscita a superare il Marina di Ragusa, mentre il Palermo ha battuto il Roccella grazie ad un penalty concesso tra le proteste dei calabresi e trasformato da Floriano”.

Palermo, Sagramola a muso duro: “Il Savoia se la canta e se la suona! Guardino in casa loro, noi non parliamo di altre squadre”

La querelle a distanza, finora, ha smosso poco gli animi in casa Palermo. Il testa a testa ai vertici della classifica, però, continua. Il Savoia infatti si trova a -5 dai rosanero e ha sprecato nelle precedenti giornate delle ghiotte occasioni per ridurre ulteriormente le distanze. La sfida, tra campo ed extra-campo, è destinata ad andare avanti.

Langella: “Palermo, è il momento di accelerare. Savoia? Pensino quello che vogliono, lo scontro diretto…”