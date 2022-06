Palermo-Padova, info biglietti per la finale playoff di Serie C al “Renzo Barbera”

Il sito ufficiale del Palermo ha rilasciato le informazioni sulla vendita dei biglietti per la finale di ritorno dei playoff contro il Padova

A partire da lunedì 06 giugno alle ore 12:00 aprirà la vendita dei biglietti in prelazione per gli abbonati 2021/2022 per assistere alla partita Palermo-Padova, prevista per domenica 12 giugno alle ore 21:00 allo stadio Renzo Barbera. Da mercoledì 08 giugno alle ore 13:00 comincerà poi la vendita libera.