Palermo, orgoglio Saraniti: “Riesco a risollevarmi sempre, anche quando vogliono darmi il colpo di grazia”

Momento non semplice per Andrea Saraniti.

Prosegue il periodo complicato per l’attaccante rosanero Andrea Saraniti, titolare fisso nelle prime giornate del girone d’andata, ma via via sempre meno impiegato dal tecnico Roberto Boscaglia negli ultimi impegni della squadra. Nelle ultime tre gare il calciatore ha collezionato appena 21 minuti, rimanendo clamorosamente in panchina persino in occasione della sfida contro il Teramo, a cui l’allenatore gelese ha preferito Mario Alberto Santana. Saraniti non timbra il cartellino dallo scorso 2 dicembre, giocando da allora però solo due partite da titolare. Una situazione che chiaramente sembra star stretta al classe ’88 che, tramite un post Instagram, ha voluto sfogarsi con un lungo messaggio social in cui non nasconde il suo attuale stato d’animo.

“Ci sono periodi difficili ma ciò non significa mollare…. Dalla mia parte ho mia moglie e le mie figlie che mi danno la forza di lottare in questi momenti… Ed io riesco sempre a risollevarmi… Specialmente quando tutti vogliono darmi il colpo di grazia… Ma nessuno credetemi c’è mai riuscito, alla fine faremo i conti”.